Jeff, candidat emblématique de Koh-Lanta Johor en 2015, affirme être « blacklisté » par TF1 depuis sa participation à la saison 8 des Anges, sur NRJ12. Le Provençal, qui voit ainsi se fermer les portes de la prochaine édition All-Stars de Koh-Lanta, a décidé de prendre une petite revanche en révélant quelques secrets de l’émission sur Twitter, à travers un long message.

« J’ai payé le prix fort »

Il commence par expliquer la situation et confesser ses regrets : « Oui, je suis blacklisté. Je ne suis pas au casting de cette aventure incroyable qu’est Koh-Lanta car j’ai fait un programme qui ne me correspondait pas sur une chaîne qui ne me correspondait pas. J’ai pris de l’argent mais j’ai payé le prix fort ».

Mais l’homme ne s’arrête pas là. Il dévoile un peu plus loin les coulisses de l’aventure. Selon lui, certains participants seraient prêts à tout pour avancer dans le jeu : entretenir des liens « très, très, très proches avec des gens de la prod », rapporter des propos censés rester secrets à la production et même voler de la nourriture « dans la glacière du staff technique »…

Révélations sur Koh-Lanta All-Star

L’ancien candidat banni, visiblement rancunier, poursuit en divulguant sa liste des participants potentiels à la version All-Stars, actuellement en préparation dans le plus grand secret. « Voici donc mon pronostic, écrit-il. Encore une fois, cela n’engage que moi et je n’ai aucune preuve, simplement une intuition… » Et il cite : « Yassin, Dylan, Clémentine, Alban, Chantal, Cédric, Pascal, Steve, Candice, Jérémy, Julie, Raphaëlle, Javier et Tiffany. »

Une chose est sûre : s’il avait encore une chance d’y participer, elle s’est bel et bien envolée.