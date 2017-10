«ONPC»: Christine Angot se prend la tête avec François de Rugy

Christine Angot sur le plateau d'«On n'est pas couché». — Bernard BARBEREAU - FTV

Dans On n’est pas couché, on n’est pas bien quand on n’assiste pas à une prise de bec. Surprise ! Samedi soir, la chroniqueuse vedette Christine Angot s’en est pris au président de l’ Assemblée nationale François de Rugy sur le plateau de France 2. Au cours de l’interview, l’écrivaine a apostrophé son invité à propos du choix des mots d’Emmanuel Macron depuis le début de sa présidence.

>> A lire aussi : Christine Angot confie qu'elle a failli quitter l'émission de Laurent Ruquier

« Il y a une sorte de nuage méprisant qui tombe sur nous ! »

« J’en ai marre qu’on se perde dans des débats sur le choix des mots, et ceci, et cela », s’exaspère François de Rugy. « Ce n’est pas important pour un président de la République le choix des mots ? », rétorque Christine Angot du tac au tac. « Si, c’est important. Charles de Gaulle avait parlé de la chienlit. Georges Pompidou avait dit "Il faut arrêter d’emmerder les Français". Ça n’a pas fait d’eux des mauvais présidents de la République. Personne n’a dit qu’ils n’étaient pas à la hauteur de la fonction !", argumente l’invité qui précise qu’Emmanuel Marcon a parlé de manière un peu fleurie « une fois ».

>> A lire aussi : Christine Angot, avant son coup de colère contre Sandrine Rousseau, s'était déjà emportée à la télé

« Non, mais là, ce n’est pas une fois, là c’est tous les mois ! Le coup de la gare, en juin ! Le coup de je ne sais plus quoi… des gens qui réussissent, c’est en août ! », a rétorqué la chroniqueuse, ajoutant : « Il y a une sorte de nuage méprisant qui tombe sur nous ! » Si François de Rugy et Christine Angot ne sont pas tombés d’accord, personne n’a quitté le plateau.