Emmanuel Macron donnera son interview en direct de son «bureau de travail»

Emmanuel Macron dans son bureau officiel de l'Elysée le 22 septembre 2017 — Philippe Wojazer/AP/SIPA

On ne sait évidemment pas ce qu’Emmanuel Macron va dire lors de sa première interview télévisée depuis son élection. Le président de la République répondra aux questions d’Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et David Pujadas dimanche soir sur TF1 et LCI.

>> A lire aussi : Emmanuel Macron donne ce dimanche soir sa première grande interview télé

Même si des thèmes ont été annoncés, le mystère est entier et l’attente lourde, d’autant qu’Emmanuel Macron avait séché la traditionnelle interview du 14 juillet. En revanche, on en sait un peu plus sur les coulisses.

Le « Salon doré » boudé

LCI a ainsi dévoilé que l’interview ne se déroulerait pas dans le bureau officiel du président de la République. Emmanuel Macron a tenu à réaliser cette interview en direct de son « bureau de travail », situé au premier étage du palais de l’Elysée. Emmanuel Macron n’aime décidément pas le fameux « salon doré ». Comme pour sa photo officielle, Emmanuel Macron lui préfère le bureau en angle qui a, auparavant, servi aux conseillers spéciaux de ses prédécesseurs, notamment Henri Guaino, sous Nicolas Sarkozy, et Aquilino Morelle quand François Hollande était président.

Parmi les indiscrétions autour de cette interview, on a également appris que l’entretien a été planifié il y a dix jours. TF1 négocie depuis plusieurs mois avec l’Elysée pour décrocher cette interview exclusive qui verra David Pujadas, désormais sur LCI, se venger de son ancien employeur, France 2, quelques mois après avoir été évincé.