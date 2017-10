Arielle Dombasle dans «DALS», ses proches «accablés»: «Je doute que BHL me regarde»

Arielle Dombasle, candidate de «Danse avec les Stars 8». — BENJAMIN DECOIN/TF1

Arielle Dombasle débarque ce samedi soir sur la piste de danse de DALS, et il semblerait que la chanteuse et actrice ne soit pas vraiment soutenue par son entourage, ni par son mari. C’est en tout cas ce qu’elle a confié cette semaine dans des interviews données à Europe 1 et Télé 7 jours.

Invitée dans Village médias vendredi matin sur Europe 1, elle a raconté : « Certains de mes amis sont absolument accablés de me voir là-dedans. Mais pourquoi toi ? », même si ce n’est pas le cas de tout son entourage. D’autres l’ont félicitée : « Tu as tellement raison, c’est merveilleux. » Et son mari BHL ne lui serait pas d’un plus grand soutien…

Mardi 10 Octobre, à Paris. Observateurs du référendum kurde du 25 Septembre. Rapport. A post shared by Bernard-Henri Lévy (@bernardhenrilevy) on Oct 10, 2017 at 1:24pm PDT

Ce dernier ne devrait pas faire le déplacement jusqu’aux plateaux de tournage. Comme elle l’a dévoilé à Télé 7 jours, « ce n’est pas du tout son genre. Je doute même qu’il regarde l’émission. Savez-vous ce qu’il a dit lorsque je lui ai annoncé ma participation ? Il s’est étonné : « Vous êtes sûre que vous voulez vous lancer dans une chose pareille ? » » Une question pas vraiment engageante.

« Je ne m’attendais pas à rencontrer autant de difficultés »

En ce qui concerne le concours en lui-même, Arielle Dombasle confie qu’il « est physique et très dur. Il faut être un athlète. Je ne m’attendais pas à rencontrer autant de difficultés dans l’apprentissage des danses. Sans parler de l’aspect très chronophage… parce que l’on ne fait que ça. Et cela, je l’avais sous-estimé. » A nous de voir le résultat sur le plateau de TF1, ce samedi soir.