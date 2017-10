«TPMP»: Agathe Auproux juge le féminisme actuel «systématique, agressif et régressif»

Agathe Auproux est chroniqueuse à Touche pas à mon poste sur C8 — C.George Jerusalmi / C8

Alors qu’elle a entamé sa seconde saison à la table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, la journaliste ( étiquetée « intello » parce qu’elle a des lunettes et a bossé aux Inrockuptibles) a accordé une interview à Voici alors que Cyril Hanouna a déclaré qu’il s’agissait d’un torchon.

Entre deux défenses de son patron, Hanouna, qu’on a voulu « attaquer à travers elle » quand ont été exhumés ses anciens tweets antisémites et pauvrophobes, Agathe Auproux a expliqué que la célébrité ne lui pesait pas trop. Il y a bien ces mecs qui veulent monter dans sa chambre d’hôtel, et puis ces rumeurs qui la voient en couple avec « Cyril », mais dans l’ensemble, elle ne regrette pas du tout d’avoir dit oui à C8.

On en apprend un peu plus sur son adolescence à Guéret (Creuse), où elle ne buvait ni ne sortait, et se forçait à regarder la télé pour ne pas être larguée à la récré. ET puis au détour d’une question, Agathe Auproux dit tout le mal qu’elle pense du féminisme d’aujourd’hui : « Je crois que le féminisme actuel est le pire féminisme qui soit. Il est systématique, il est agressif, il est régressif, et je ne pense pas qu’il serve la cause (). Pour certains, le féminisme est devenu une sorte de tendance qu’on s’ap­pro­prie de manière un peu grossière. »

Enfin, Agathe Auproux a décidé de protéger ses proches en ne les montrant plus sur Instagram où elle privilégie les selfies solitaires : « Le seul hic, c’est qu’on a l’im­pres­sion que je passe ma vie toute seule. »