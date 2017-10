VIDEO. Affaire Harvey Weinstein: Apple annule la série biopic sur Elvis Presley

Elvis Presley dans Jailhouse Rock — WENN

Il faudra encore attendre longtemps avant de voir le King ressuscité sur les écrans. Pourtant, le projet était bel et bien en gestation à en croire les informations recueillies par Deadline. Apple avait lancé la machine quelques mois auparavant et la série retraçant la vie d' Elvis Presley devait entrer dans ses premières phases de préparation avec Jamie Erlicht et Zack Van Amburg aux commandes. En réalité, il devait même s’agir d’une suite de biopics consacrés à des icônes de la musique tels que Prince ou Michael Jackson.

Un vaste projet, donc, qui devait se faire en collaboration avec la Weinstein Company. Mais suite au scandale qui touche son cofondateur depuis maintenant plusieurs jours, Apple a préféré retirer ses billes.

Le roi est mort, vive le roi

La Weinstein Company avait pourtant obtenu les droits pour la diffusion musicale, mais aussi pour tourner dans la propriété d’Elvis Presley, Graceland, d’utiliser ses voitures et même ses tenues.

Rien n’empêche a priori que cette série se fasse dans un futur plus ou moins lointain. Reste à attendre que la tempête soit passée. Du côté de la Weinstein Company, il a été décidé d’effacer le nom d’Harvey Weinstein des crédits des projets où il a servi en tant que producteur exécutif.