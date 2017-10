VIDEO. «C à vous»: Eric Zemmour a traité Omar Sy de «guignol»

ERic Zemmour vient de publier un nouvel ouvrage "Un quinquennat pour rien". / AFP PHOTO / JOEL SAGET — AFP

Eric Zemmour s’en est pris à Omar Sy, lors de l’émission C à vous, dont il était l’invité, ce mardi. Et comme toujours, le polémiste n’a pas mâché ses mots et a traité l’acteur de « guignol ».

Omar Sy s’était révolté contre les « guignols » qui ont la parole à la télévision

En octobre 2016, Omar Sy avait fait la promotion de son film Inferno dans l’émission de France 5. Il s’était alors révolté contre les « guignols » qui ont sans cesse la parole à la télévision, ces « gens qui vont marquer le trait, qui vont aller dans la provo­ca­tion, la cari­ca­ture, provoc' pour provoc' sans vrai­ment de fond ».

« On voit ceux qui vendent des livres aujourd’hui, ceux qui sont numéro 1, ce sont ceux qui vomissent les choses. Aujourd’hui, il y a du vomi qui est vendu par milliers, et il est là le danger, et c’est à ça que j’ai envie de dire stop », avait lancé l’acteur qui avait aussi demandé qu’on donne « la parole à la jeunesse ».

« Ça ne me fait ni chaud ni froid »

« C’est toujours flatteur d’être traité de guignol par un guignol », a donc répondu ce mardi Eric Zemmour, visiblement amusé sur le plateau de C à vous. L’ancien chroniqueur d’On n’est pas couché a assuré se moquer « complètement » que le comé­dien soit la person­na­lité préfé­rée des Français, comme la présentatrice Anne-Elisa­beth Lemoine le lui avait fait remarquer.

« Vous savez j’ai appris en cinq années chez Laurent Ruquier ce que valaient vrai­ment les convic­tions et la culture de tous ces acteurs. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid », a tranché Eric Zemmour.