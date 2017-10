Dans le téléfilm Harcelée, diffusé ce mercredi soir sur France 2 dans le cadre d’une soirée spéciale sur le harcèlement sexuel au travail, Armelle Deutsch incarne Karine, sympathique personnage de maman qui, après plusieurs années à s’occuper de ses enfants, essaye de retrouver du travail.

Thibault de Montalembert, de son côté, joue un chef d’entreprise affable et éminemment sympathique de prime abord. Père de l’amie de la fille de Karine, il va lui proposer un emploi dans son entreprise. Le début d’une descente aux enfers pour la jeune femme qui va peu à peu découvrir que son bienfaiteur est un harceleur de compétition.

La passion des méchants

« Je me suis beaucoup documenté pour construire ce personnage, explique Armelle Deutsch, très impliquée par le sujet. J’ai lu énormément de témoignages de femmes victimes. J’ai lu par exemple Les heures souterraines de Delphine de Vigan, et le livre de Joseph Messinger, Ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent. » S’il a eu, naturellement, moins d’empathie pour son personnage, Thibault de Montalembert a eu les mêmes lectures pour « construire la gestuelle du personnage. »

« Un personnage pareil, c’est très plaisant à faire, sourit-il. Mais c’est beaucoup moins plaisant à voir ! J’adore les rôles de composition, et puis les méchants sont toujours plus intéressants que les gentils. Même si ce n’est pas un personnage avec lequel j’ai envie de collaborer sur le long terme… »

Une mécanique implacable

Armelle Deutsch confesse qu’elle n’est pas sortie indemne de ce rôle de femme brisée par un harceleur qui finit par contrôler sa vie : « Quand on travaille ce genre de personnage, le sujet des violences faites aux femmes prend tout d’un coup une ampleur sur le plan intime. Je n’ai parlé que de ça pendant trois mois… »

Thibault de Montalembert a été passionné par le scénario mis en place dans le film : « Ce qui est intéressant, c’est le processus. La méthode de harcèlement est insidieuse. Karine se laisse séduire puis elle se fait piéger. »

La victime et le harceleur qui sont en chacun de nous

Armelle Deutsch a ressenti comme un défi le devoir d’incarner ce personnage qui évolue énormément sur l’heure et demie que dure le film : « Karine n’est ni une chochotte ni un oiseau fragile. Elle est intelligente, elle est sensible, elle comprend vite les choses. Et pourtant, elle se laisse piéger. Elle n’est pas une victime avant de le devenir. Mais avec le recul, on réalise qu’elle était fragile à ce moment-là. Elle se demande si elle est encore capable de travailler, de séduire. Le personnage de Thibault est un chasseur, il a un instinct pour choisir sa proie ! »

Incarner ce chasseur a également été un plaisir d’acteur pour Thibault de Montalembert : « Mon personnage est très vite présenté comme trop sympathique pour être honnête, mais il n’est pas monolithique. Il est changeant, intriguant, séduisant. On peut, d’une certaine manière, s’identifier à lui parce qu’on a tous en nous, avec des dosages différents, des sentiments comme la colère, la jalousie, le désir… »

Benjamin Chapon