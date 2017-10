«C Politique»: Tariq Ramadan dit avoir été déprogrammé de l'émission, France 5 dément

L'islamologue Tariq Ramadan — UGO AMEZ/SIPA

Dimanche, l’islamologue controversé Tariq Ramadan a posté sur Facebook un long post mettant en accusation France 5, rapporte le site de L’Express. L’objet de sa colère ? Selon lui, il devait participer à l’émission C Politique sur France 5 le soir même, avant d’être déprogrammé à la dernière minute.

« Cela laisse perplexe : quelle hypocrisie ! »

« J’avais été invité à l’émission « C Politique » par l’animateur Karim Rissouli et son équipe à l’occasion de la sortie de notre livre L’urgence et l’essentiel. Au dernier moment, on m’annonce que la direction de France 5 exige que je sois déprogrammé », écrit-il. « Cela laisse perplexe : quelle hypocrisie ! Tel est l’état de la liberté d’expression dans l’univers médiatique français », poursuit-il notamment.

Contacté par L’Express, le service de communication dément formellement et assure qu’il n’a « jamais été question d’inviter Tariq Ramadan ». « Dans C Politique, il n’y a qu’un seul invité fil rouge, et Edgar Morin est quelqu’un qui vient souvent dans l’émission. La chaîne n’a jamais invité Tariq Ramadan. » Karim Rissouli, l’animateur du programme, n’a pas répondu aux sollicitations.