SFR: Une panne importante touche les détenteurs de box depuis dimanche

Des couacs chez SFR. Comme le rapporte le Parisien, des centaines de détenteurs de box SFR ont été touchés par une panne dimanche, affectant la téléphonie, Internet et la télévision.

Comme le rapporte le quotidien, de nombreux utilisateurs de SFR ont signifié leur mécontentement sur Twitter, rapportant des images de téléviseur bloquées, ou encore des écrans noirs. Des détenteurs de box Numericable pourraient également être touchés.

Hey @SFR_SAV mon pote a des problèmes de TV et autres avec la boxe fibre, on essaie de joindre le Sav par tel sans succes... HELP !! pic.twitter.com/KcM0ikYofF