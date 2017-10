VIDÉO. «Salut les Terriens»: Baffie amène un singe sur le plateau (et c'est le bordel)

Extrait de «Salut les Terriens», avec Laurent Baffie et un chimpanzé (normal) — Capture écran C8

C’est bon, Laurent Baffie a compris la leçon. Ou pas. Deux semaines après son geste déplacé envers Nolwenn Leroy dans Salut les Terriens et la polémique médiatique qui a suivi, le chroniqueur a décidé de calmer le jeu et donc ramené sur plateau… un singe ! « Sa copine », en fait une femelle chimpanzé habillée d’une robe et habituée des tournages, puisqu’on a pu la voir dans Cholocat avec Omar Sy ou Grace de Monaco avec Nicole Kidman.

« Elle m’a pris pour Léo Ferré »

« Cela fait deux-trois ans qu’on ne s’est pas vus. Je lui ai dit "voulez-vous m’épouiller ?". Elle a dit oui tout de suite », plaisante d’abord Laurent Baffie. « As-tu un contrôle sur elle ? », demande alors un des invités, Robert Charlebois. Il l’avait, jusqu’à ce que le chimpanzé s’énerve, crie, et se jette sur le chanteur québécois. La caméra change immédiatement d’angle, mais l’attaque semble tout de même violente. Au final, plus de peur, que de mal. « Elle m’a pris pour Léo Ferré, s’amuse même Robert Charlebois, en référence à Pepée, la guenon adoptée par le chanteur dans les années 60.