VIDÉO. «Jack Ryan»: Le célèbre agent de la CIA reprend du service sur le petit écran

Extrait du trailer de «Jack Ryan», nouvelle série Amazon où John Krasinski incarne le célèbre agent de la CIA — Capture écran Amazon

Créé sur le papier par l’écrivain Tom Clancy, l’agent de la CIA Jack Ryan a déjà vécu plusieurs aventures sur grand écran, sous les traits d’Alec Baldwin (A la poursuite d’octobre rouge), Harrison Ford (Jeux de guerre, Danger immédiat), Ben Affleck (La somme de toutes les peurs) et plus récemment Chris Pine dans The Ryan Initiative. Mais c’est la première fois qu’il s’invite sur le petit, dans une série produite par Michael Bay et prévue sur Amazon Prime Video en 2018.

Un tournage à Paris

L’acteur John Krasinski, plus connu derrière un bureau dans The Office que sur le front dans 13 Heures de Michael Bay, sera un Jack Ryan encore analyste, qui repère de mystérieux transferts d’argent et se retrouve plonger dans un complot entre les Etats-Unis, le Moyen-Orient… et Paris. Il est ainsi possible d’apercevoir la capitale française dans la bande-annonce, très orientée action, que vient de dévoiler Amazon à l’occasion du Comic Con de New York. Doté d’un budget solide, Jack Ryan se composera de 8 épisodes d’une heure, tous disponibles d’un coup. Mais quand ?