«The Walking Dead»: Un crossover avec «Fear the Walking Dead» en préparation

Image extraite de la saison 6 de «The Walking Dead» — © Gene Page/AMC

Même si elles existent dans le même monde, un monde post-apocalyptique et zombifié, la série The Walking Dead et son spin-off Fear the Walking Dead se déroulaient chacune de leur côté, et littéralement chacune sur une côte des Etats-Unis. Enfin, jusqu’à maintenant. Après sept saisons pour la première et trois pour la seconde, les personnages vont enfin de croiser. L’annonce a été faite ce week-end par le créateur du comics et producteur des séries Robert Kirkman lors du Comic Con de New York : « Tout ce que je peux révéler, c’est que nous avons deux séries The Walking Dead, et que l’un des héros de l’une, mais je ne dirais pas qui, va apparaître dans l’autre. »

>> A lire aussi : «The Walking Dead» promet un bain de sang en saison 8

Deux solutions possibles

Ce crossover est d’autant plus une surprise, qu’au Comic Con de San Diego cet été,le même Robert Kirkman assurait qu’un tel événement était impossible du fait des timelines différentes des séries : « Fear the Walking Dead se passe pendant les saisons 1 et 2 de The Walking Dead, donc il faudrait attendre qu’elle en soit minimum à la saison 7 pour qu’une rencontre soit possible. » Deux solutions alors, soit Fear the Walking Dead aura le droit à un bond dans le temps en saison 4, soit un personnage de The Walking Dead fera bien une apparition dans la série, mais sous la forme d’un flash-back.