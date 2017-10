VIDEO. Polémique Angot-Rousseau: «Je n’ai vu que deux victimes exprimer leur douleur» se défend Ruquier

DECLARATION Une semaine après l’altercation entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, l’animateur relativise les faits…

Capture d'écran de Laurent Ruquier lors de son allocution sur la polémique Angot-Rousseau, le 7 octobre 2017. — France 2

Les téléspectateurs d’On n’est pas couché lui pardonneront-ils d’avoir laissé faire ? Laurent Ruquier s’est enfin exprimé samedi soir dans un message enregistré avant son émission, à propos de l’altercation survenue entre Christine Angot et Sandrine Rousseau sur le plateau la semaine dernière. Le présentateur relativise la polémique et n’hésite pas à prendre la défense de sa chroniqueuse dont le comportement avait soulevé de nombreuses critiques.

Une manière différente d’exprimer leur souffrance

« Dans les larmes de Sandrine Rousseau comme dans la colère de Christine Angot je n’ai vu que deux victimes exprimer leur douleur, différemment certes, mais avant tout exprimer leur souffrance, chacune à sa façon. Il fallait n’y voir rien d’autre », a-t-il argué. « Parmi tous ceux qui, depuis une semaine, pétitionnent, crient au boycott, il y a sûrement des téléspectateurs que la séquence a sincèrement mis mal à l’aise, mais j’y vois aussi des raisons bien éloignées de la cause féminine, de l’ignorance aussi parfois », a-t-il poursuivi.

« Ce n’est rien d’autre que la vie »

« Comment peut-on reprocher à Christine Angot son extrême sensibilité sur un tel sujet quand on sait ce qu’elle a subi elle-même ? Certains parlent, d’autres préfèrent écrire, certaines pleurent. Ce que vous avez vu sur le plateau samedi dernier n’est rien d’autre que la vie », a estimé l’animateur. « Malgré tous les commentaires lus ou entendus depuis huit jours, je reste fier d’animer une émission où un tel espace de liberté où de tels échanges, même difficiles parfois, peuvent avoir lieu », a-t-il conclu.

>> A lire aussi : ONPC: Christine Angot confie qu'elle a failli quitter l'émission de Laurent Ruquier

Le samedi d’avant, Sandrine Rousseau était venue présenter un livre dans lequel elle revient sur l’affaire Denis Beaupin, ancien député écologiste contre lequel elle a porté plainte pour agression sexuelle (des faits non poursuivis car prescrits). La chroniqueuse Christine Angot, elle-même victime d’inceste, s’était emportée contre Sandrine Rousseau, quittant le plateau, séquence supprimée au montage. Un dernier point sur lequel l’animateur ne s’est pas exprimé.

Une explication hors antenne entre les deux femmes

Les deux femmes sont revenues elles aussi sur l’échange, Sandrine Rousseau révélant sur le plateau de Quotidien (TMC) s’être expliquée avec Christine Angot à la fin de l’émission : « on s’est dit que c’était très difficile de parler de ça et qu’il fallait qu’on trouve un moyen d’en parler suffisamment apaisé pour que tout le monde puisse l’entendre », a-t-elle raconté mercredi.

Quant à Christine Angot, elle a expliqué avoir quitté le plateau à cause des huées du public. « Je ne peux pas regretter. C’est de la télévision, il n’y a pas de répétition, il y a un risque, même s’il y a un montage après l’enregistrement », indique-t-elle dans un entretien mis en ligne jeudi sur le site de Télérama.