VIDEO. Jeremstar candidat pour participer à «Danse avec les stars», mais «avec un danseur»

Jeremstar, ce samedi, sur le plateau du «Tube» de Canal+. — Capture d'écran/ Canal+

Décidément, cette semaine, avec la sortie de sa Biographie officielle, Jeremstar a été de tous les plateaux, livrant à chaque interview une facette différente de sa personnalité. Sur le plateau du Tube, l’émission média du samedi de Canal + présentée par Isabelle Ithurburu, il s’est confié sur sa passion pour la danse et son grand désir de participer à DALS.

A la question de la journaliste qui lui demande pourquoi il n’a jamais participé au concours de danse, Jeremstar a répondu : « J’étais très étiqueté "Téléréalité" et dans Danse avec les stars c’est un peu compliqué, il faut que ça soit grand public. Peut-être qu’avec mon arrivée chez Ardisson on me proposera. En tout cas j’adorerais, parce que pour le coup, je sais danser. » Mais le chroniqueur ne compte pas faire le programme sans introduire une petite révolution.

« Voir deux garçons danser je pense que ça ne choque plus personne »

A la question posée par Isabelle Ithurburu : « Avec une danseuse ou un danseur ? », Jeremstar a répondu sans détour : « J’aimerais créer la nouveauté avec un danseur, si possible de la jaquette. Voir deux garçons danser, je pense que ça ne choque plus personne. » Une évidence pour le spécialiste de la téléréalité qui revendique son homosexualité. Il a également précisé qu’il ne devrait « pas avoir trop de difficulté » sur la piste de danse parce qu’il a « fait des compétitions de rock acrobatique ». Une candidature à étudier sérieusement du côté de TF1, en tout cas.