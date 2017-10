«Cauchemar en cuisine»: L'ex-femme du candidat devenu SDF révèle les raisons de leur rupture

Vincent et Marina se sont séparés quelques mois après leur passage dans l'émission Cauchemar en cuisine... — Capture d'écran M6

L’ex-compagne de Vincent Larvol, ce candidat de Cauchemar en cuisine devenu SDF après son passage dans l’émission, a raconté comment leur vie a basculé, dans une interview accordée à Télé star.

Marina et Vincent tenaient le restaurant le « Cèdre vert » à Garonne, dans le département de la Dordogne. Un an après le passage de Philippe Etchebest, les caméras de M6 avaient pris de leurs nouvelles. A l’époque, tout allait bien, mais ça n’a malheureusement pas duré. Les deux époux se sont séparés en février dernier : « Vincent avait un penchant pour la bouteille et c’est devenu trop compliqué, explique-t-elle aujourd’­hui au magazine. Je ne voulais pas que mes enfants vivent cette situa­tion plus long­temps. En deux semaines, j’ai décidé de partir en Haute-Savoie avec eux, pour couper les ponts et me recons­truire. »

A l’hiver dernier, Marina laisse donc Vincent gérer seul l’établissement jusqu’à l’arrivée des nouveaux propriétaires. La mère de famille part se réfugier chez sa sœur puis va vivre quelque temps au camping. Cet été, elle a intégré une résidence sociale.

« Notre situation reste très difficile, parce que je ne trouve pas de travail, déplore-t-elle. Mais l’essentiel, c’est que les enfants retrouvent un équilibre. » La jeune femme a confié que son ex-mari vivait désormais à la gare de Bergerac. Pour survivre, il fait la manche et bénéficie du Revenu de solidarité active (RSA).

Philippe Etchebest « n’est en rien respon­sable de ce qui nous arrive »

Mais Marina est formelle : Philippe Etchebest a assuré un suivi du restaurateur. « Même après l’émis­sion, il a gardé le contact, soutient la mère de famille. Nous avons été très entourés. Il n’est en rien respon­sable de ce qui nous arrive. Le problème, c’était Vincent et son addic­tion. »

Mercredi, Philippe Etchebest a donné des nouvelles de Vincent. Selon lui, le cuisinier s’est remis sur les rails. « Je peux vous dire que Vincent a retrouvé du travail et un loge­ment, a dévoilé le chef à Télé-Loisirs. Je suis très heureux pour lui car Vincent est vrai­ment un bon gars. »