« Cette séquence [chez Laurent Ruquier], elle dit beaucoup de choses sur la manière dont on parle des violences sexuelles. Ça génère beaucoup de violence. » Mercredi, dans Quotidien, Sandrine Rousseau est revenue sur son passage dans On n’est pas couché diffusé samedi. L’ex-cadre d’Europe Ecologie – Les Verts qui raconte dans son livre, Parler, l’agression sexuelle dont elle a été victime, avait eu un échange virulent avec les chroniqueurs Yann Moix et Christine Angot.

« Finalement Christine Angot et moi on ne dit pas des choses très différentes. Elle dit que les femmes se débrouillent toutes seules, je dis que les femmes se débrouillent trop toutes seules », a souligné Sandrine Rousseau sur TMC.

« On s'est fait la bise »

Elle a aussi évoqué les coulisses de l’enregistrement de l’émission. La chroniqueuse a bien quitté le plateau du talk-show de France 2 pendant une vingtaine de minutes. « Il y a eu une espèce de flottement, on ne savait pas comment reprendre l’émission », a raconté l’auteure de Parler.

Sandrine Rousseau s’est aussi désolée de l’acharnement de nombreux internautes sur les réseaux sociaux contre l’auteure de L’inceste. D’ailleurs, les deux femmes ne sont elles-mêmes pas en mauvais termes puisque Christine Angot est allée voir Sandrine Rousseau dans sa loge après le tournage d’On n’est pas couché : « On s’est fait la bise. On s’est dit que c’était très difficile de parler de ça et qu’il fallait qu’on trouve un moyen d’en parler suffisamment apaisé pour que tout le monde puisse l’entendre. »

