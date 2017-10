«La roue de la fortune»: Christophe Dechavanne avoue avoir «triché» puis revient sur ses propos

Christophe Dechavanne, en novembre 2011. — HADJ/SIPA

L’une des définitions de « fortune » est, selon le Larousse, cette « puissance mystérieuse qui est censée fixer aux êtres humains leur sort ». Dans La roue de la fortune, la puissance en question n’a rien de mystérieuse puisqu’elle s’appelle Christophe Dechavanne.

L’animateur, qui a présenté le jeu sur TF1 entre 2006 et 2011, a avoué mardi avoir « triché pour aider des candidats ». « J’avais l’habitude, au bout d’un moment, de voir le rythme de cette putain de roue. Je savais, quand on la lançait, où elle allait à peu près [s’arrêter], donc j’aidais le candidat en lui indiquant un peu », a-t-il confié au micro des Grosses têtes sur RTL.

« Il m’est arrivé de souffler la réponse en finale »

Il a même lâché qu’il lui est arrivé « de souffler la réponse en finale pour que le gars gagne une bagnole. J’avais des agriculteurs, des gens adorables qui se prenaient une journée pour venir jouer. » TF1 a semble-t-il eu vent de ces tuyaux puisque l’animateur a ajouté avoir déjà eu des « réflexions » de la chaîne à ce sujet.

Christophe Dechavanne a cependant nuancé ses déclarations auprès de TV Magazine. « Quand je conseillais les candidats sur la manière de pousser la roue, c’était fait à l’antenne à la vue de tout le monde et équitablement. C’était une indication et non une tricherie. » Pour ce qui est des bonnes réponses soufflées en finale, l’animateur a précisé que cela lui était arrivé une fois, face à une exploitante agricole. « Elle m’avait beaucoup ému et j’avais essayé de lui glisser à l’oreille une indication pour qu’elle puisse remporter la finale. Mais je ne me souviens même plus si elle y était arrivée », s’est-il défendu. Et d’assurer : « Je ne suis pas un tricheur, je suis un compétiteur et je déteste la triche. »