«The Island»: Enora Malagré serait au casting de la prochaine saison

Enora Malagré au Grand Rex à Paris le 25 septembre 2017 — Jean-Marc Haedrich/SIPA

L’information a été révélée ce mardi dans Quotidien. Enora Malagré devrait rejoindre la prochaine saison spéciale VIP de The Island sur M6. Le tournage est programmé au Panama (Amérique centrale) en décembre prochain.

Une édition avec des célébrités

La nouvelle a été dévoilée par Julien Bellver, le journaliste média de l’émission d’info-divertissement de TMC. Elle a même eu le droit à un jingle spécial annonçant un « vrai scoop ».

Après une petite pique de Yann Barthès sur le sujet (« Ah… C’était pour Enora ce gros jingle… »), Julien Bellver a ajouté que la production de The Island avait contacté plusieurs sportifs pour cette édition consacrée à des célébrités.

Julien Bellver : "On s'était demandé où était passée Enora Malagré ?"

Yann Barthès : "Un jingle pour ça ?"

😂😂😂 #Quotidien — Julien (@MrNobble) October 3, 2017

De retour après son départ de TPMP

Selon Gala, ce n’est pas la première fois qu’un chroniqueur de TPMP est approché pour participer au jeu d’aventure. Gilles Verdez avait notamment confié avoir été contacté par la production mais l’information n’a pas été confirmée.

>> A lire aussi : «TPMP»: Cyril Hanouna reconnaît avoir annoncé à tort le retour d'Enora Malagré

Enora Malagré ferait en tout cas son grand retour à la télévision, elle qui s’interrogeait sur son avenir après son départ de l’émission d’Hanouna. « Peut-être que je ne vais plus faire de télévision du tout », avait-elle expliqué en juillet à TV Mag. « Je ne souhaite plus refaire des émissions de plateau (…). À 37 ans, j’ai envie de quelque chose de plus profond, de plus culturel ». L’ex-animatrice a apparemment trouvé ce qu’elle cherchait sur M6.