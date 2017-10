«Capitaine Marleau» bien partie pour figurer parmi les cent meilleures audiences de l'année

Corinne Masiero incarne la «Capitaine Marleau». — Pierre VICARINI

Capitaine Marleau superstar ! L’héroïne de France 3 a permis à la chaîne d’arriver en tête des audiences mardi soir. L’épisode inédit, dans lequel Yolande Moreau faisait une apparition, a rassemblé 6.8 millions de téléspectateurs, soit 29 % de parts d’audience.

Les raisons du succès phénoménal de «Capitaine Marleau»

C’est le meilleur score réalisé par la série lancée en septembre 2015 et qui n’en finit plus d’élargir son cercle de fans. Les audiences ont progressivement progressé pour passer de 3.7 millions de personnes lors du premier épisode à plus de 6 millions pour deux des trois épisodes diffusés au printemps.

Vers le Top 100

Avec les 6.8 millions de téléspectateurs enregistrés mardi, Capitaine Marleau peut espérer se retrouver dans le palmarès des 100 meilleures audiences de l’année. Si l’on regarde la liste de 2016, un épisode de Profilages (TF1) s’était hissé à la 66e place avec un score identique. France 3 peut cette année espérer apparaître au moins une fois dans ce Top 100, généralement trusté par TF1 et, dans une moindre mesure, M6.

Capitaine Marleau raconte les tribulations d’une héroïne haute en couleur incarnée par Corinne Masiero. Une sorte de Columbo au féminin qui joue les naïves mais dont la perspicacité est imparable. Le neuvième et prochain épisode sera diffusé le 10 octobre.