Christine Angot et Sandrine Rousseau sur le plateau d'«On est pas couché», diffusé ce 30 septembre 2017. — Capture d'écran/YouTube

La chroniqueuse de « On n’est pas couché » s’était violemment opposé à Sandrine Rousseau samedi soir…

Lundi soir, les téléspectateurs de France 2 n’ont pas vu la traditionnelle pastille Vu (anciennement Le Zapping sur Canal +). L’émission, qui montrait des images de On n’est pas couché de samedi, a été censuré par la chaîne. La séquence choisie était bien entendu celle qui a tant fait parler et dans laquelle Christine Angot et Sandrine Rousseau échangeaient violemment sur le sujet de la parole des victimes de harcèlement sexuel.

Décision sans précédent

France 2 a expliqué aux Inrocks avoir pris « la décision de ne pas diffuser Vu suite à l’attention et à l’émoi suscités par la séquence. » De là à dire que la chaîne désapprouve les choix de montage de Laurent Ruquier et ses équipes, il y a un (petit) pas.

>> A lire aussi : Marlène Schiappa adresse un signalement au CSA après la séquence entre Christine Angot et Sandrine Rousseau

Comme le note Puremédias, la pastille est censurée pour la première fois de son histoire. A l’époque où son créateur Patrick Menais officiait sur Canal +, ses relations très tendues avec Vincent Bolloré n’avaient jamais débouché sur une telle décision.

Benjamin Chapon