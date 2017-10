Anne-Sophie Lapix, Anne-Claire Coudray... Les nouvelles reines de l'info?

Anne-Sophie Lapix présente son premier JT de 20 Heures sur France 2 le 4 septembre 2017 — Delphine GHOSAROSSIAN - FTV

Roger Gicquel, Jean-Claude Bourret, Bruno Masure, Patrick Poivre d’Arvor, David Pujadas… L’information s’est souvent conjuguée au masculin à la télévision, surtout au JT de 20 Heures. Christine Ockrent a dû en partager la présentation avec PPDA puis Hervé Claude dans les années 80 sur Antenne 2, et Claire Chazal en a été le visage pendant quatorze ans sur TF1, mais seulement le week-end. Seule Laurence Ferrari a incarné le grand rendez-vous de l’info tous les jours pendant quatre ans, avant d’être remplacé par Gilles Bouleau. Elle perdait des points d’audience face au JT de David Pujadas sur France 2.

A moins d’un million de TF1

Aujourd’hui, la bascule se fait dans l’autre sens. Comme le révèle Le Parisien dans son classement des nouveautés télé, « Anne-Sophie Lapix est sur un nuage ». Le 4 septembre, pour son premier 20 Heures, la journaliste battait Gilles Bouleau. Même l’effet de curiosité passé, elle est toujours là, à moins de 700.000 téléspectateurs de son concurrent et surtout à plus de 570.000 de son prédécesseur. David Pujadas peut tout de même souffler. Suite à son éviction, il a récupéré la tranche d’Yves Calvi sur LCI et l’a fait progresser de 22 %, passant souvent devant Canal + et L’info du vrai de… Yves Calvi.

Des JT de 13 heures au féminin

Le week-end, les femmes prennent également le pouvoir. En place depuis 2015, Anne-Laure Coudray a ainsi réalisé son record d’audience de la rentrée dimanche dernier, avec pas moins de sept millions de téléspectateurs, et une part d’audience de 28,2 %. Ses journaux de 13 heures marchent aussi très bien, avec un pic à 6,2 millions et 40,6 % de PDA ce même dimanche.

En face, le JT de France 2 change également de visage, et se féminise, avec la confirmation de Leïla Kaddour-Boudadi en présentatrice titulaire du 13 Heures le week-end, pour permettre à Laurent Delahousse de se concentrer sur son rendez-vous d’information, 19h le dimanche. Pas sûr que le journaliste ait fait une bonne opération, il peine à dépasser les 10 % d’audience, contrairement à Michel Drucker un an plus tôt. En cette rentrée, les femmes sont les reines de l’info, mais aussi de l’audience.