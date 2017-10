ONPC: Eric Naulleau tacle Christine Angot, « la plus grande imposture littéraire de ces cinquante dernières années »

CLASH « J'ai eu la chance de faire équipe avec Zemmour, on s'est marré, j'aurais fait équipe avec Angot, je me serais pendu ! », a confié l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché...

Eric Naulleau — BALTEL/SIPA

Eric Naulleau est certainement l’un des snipers les plus redoutés de la télé. Il l’a encore prouvé samedi soir, sur le plateau de Salut les Terriens, sur C8.

Il a cette fois pris pour cible Christine Angot, la nouvelle chroniqueuse d'On n’est pas couché. Il est bon de préciser que l’émission de Thierry Ardisson a été enregistrée bien avant la polémique suscitée par la séquence opposant l’écrivaine à Sandrine Rousseau, dans ONPC, ce samedi.

« J’aurais fait équipe avec Angot, je me serais pendu »

Eric Naulleau a ainsi estimé que l’auteure constituait « peut-être la plus grande imposture littéraire de ces cinquante dernières années en France ». Il est allé encore plus loin en expliquant pourquoi il n’avait pas regardé les prestations de Christine Angot depuis son arrivé dans l’émission de Laurent Ruquier. « J’ai déjà lu Christine Angot, ça me suffit », a-t-il lancé avec ironie.

« J’ai eu la chance de faire équipe avec Zemmour, on s’est marré, j’aurais fait équipe avec Angot, je me serais pendu ! », a même déclaré le polémiste.

« Je ne cracherai jamais dans la soupe »

Au passage, celui qui officie également à la radio a trouvé « étrange » de voir un écrivain qui refusait « d’entendre l’avis des critiques, des chroniqueurs d’On n’est pas couché » partager désormais son opinion sur les œuvres des autres auteurs.

Pour autant, Eric Naulleau affirme garder un bon souvenir de l’émission de France 2 qu’il a été forcé de quitter en 2011 et dont il n’a aujourd’hui « que des choses positives » à dire. « Je ne cracherai jamais dans la soupe, j’ai adoré faire cette émission », a expliqué l’intéressé.