VIDEO. Marc-Olivier Fogiel révèle pourquoi il ne parle plus à Michaël Youn depuis des années

Marc-Olivier Fogiel a la conférence de rentrée de RTL, le 13 septembre 2017. — Jacques BENAROCH/SIPA

Marc-Olivier Fogiel et Michaël Youn ne se parlent plus depuis de nombreuses années. Samedi, dans C L’Hebdo sur France 5, le journaliste de RTL a expliqué pourquoi.

« Il avait donné mon numéro de téléphone personnel dans le cadre d’un spectacle, ce qui ne me gênait pas. Mais j’ai dû l’appeler parce que mon père était très malade à ce moment-là, il était atteint de la maladie d’Alz­hei­mer, et c’était le seul numéro dont il se souvenait. (…) Je lui ai expliqué : "Tu ne pouvais pas le savoir, c’est pas grave, c’est le jeu, je te demande juste de ne pas le refaire parce que je ne vais pas changer de numéro parce que mon père est à l’hôpital". »

« Michaël Youn a eu la bonne idée de raconter tout ça à un journaliste »

Marc-Olivier Fogiel poursuit son récit en affirmant que malgré tout Michaël Youn a continué à balancer son numéro aux spectateurs dans son one-man-show.

Le problème, c’est que l’humoriste aurait raconté à un journaliste d’Ici Paris la teneur de son échange avec Fogiel. Le magazine en a profité pour titrer sur cette info, et révéler au grand public que le papa de l’animateur souffrait de la maladie d’Alzheimer. « Mon père ne savait pas qu’il [en était atteint] et il est tombé à l’hôpital sur cet Ici Paris parce que Michaël Youn a eu la bonne idée de raconter tout ça à un journaliste, donc on ne se reparle plus », a conclu celui qui anime RTL Soir.