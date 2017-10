VIDEO. Christine Angot, avant son coup de colère contre Sandrine Rousseau, était une habituée des clashs à la télé

L'écrivaine Christine Angot sur le plateau de TF1 à Paris, le 29 août 2006 — Bertrand Guay AFP

Samedi soir, Christine Angot et Sandrine Rousseau se sont violemment opposées au sujet de « la parole » et des « témoignages » des victimes de harcèlements et agressions sexuelles. Alors que l’ex-députée européenne et auteure du livre Parler a été prise de sanglots pendant l’émission, la chroniqueuse de On n’est pas couché, s’est violemment agacée, et a même quitté le plateau de rage.

Dix ans de clashs

Si cette séquence a été coupée au montage, l’échange entre les deux femmes a été largement commenté tout le week-end. Critiquée, plutôt sur la forme que sur le fond de son intervention, Christine Angot n’en est pas à con premier coup de colère à la télévision.

On se souvient notament de son intervention face au candidat à l’élection présidentielle, François Fillon.

