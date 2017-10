«Dossier Tabou»: Un record d'audience et une avalanche de réactions

Capture d'écran d'une vidéo de «Dossier Tabou» sur le harcèlement sexuel. — Capture d'écran M6

Dimanche soir, Dossier Tabou a réalisé la quatrième audience de la soirée mais a battu son record. Le troisième numéro du magazine d’information de M6, intitulé « Harcèlement sexuel : les femmes n’en peuvent plus », a été suivi par 2.5 millions de téléspectateurs (10.4 % de parts d’audience, PDA).

Quatre séquences de «Dossier Tabou» qui ont fait réagir

Les deux précédents numéros, consacrés à l’islam et au cannabis, respectivement diffusés en octobre 2016 et mars 2017, avaient rassemblé 2.4 et 1.6 millions de personnes (12.2 % et 7.2 % de PDA).

En se penchant sur différentes formes d’oppressions subies par les femmes au quotidien – harcèlement de rue, exploitation des corps féminins dans la pub, agressions sexuelles et viols… – Dossier Tabou a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Réactions contrastées

Beaucoup ont été ulcérés par le constat sur la banalisation des propos sexistes et de la culture du viol…

#DossierTabou Je retiens qu'en 2017dans les sociétés occidentales il reste bcp de boulot. Les propos tenus sont juste choquants. — Dina (@dinatamir1996) October 1, 2017

Vous etes choqués? Et pourtant ce st les memes qui critiquent #BrigitteMacron avec ses robes TROP courtes. #DossierTabou — Kim Amelly (@amellykim) October 2, 2017

J'ai juste envie de vomir qd je lis des tweets de personnes qui pensent que la tenue que la victime portait justifie son viol😒#Dossiertabou — Dr Doudou the Chick (@Mamzelle_Aiida) October 1, 2017

#DossierTabou c'est quand même fou la mentalité des gens.. Wake up ! Les femmes sont pas des jouets pour vos désirs ! Ça m'horripile... — Arandur photo (@Fr0win) October 1, 2017

Ça m'écœure l'image que les jeunes se font de la femme, j'espère vraiment que cette émission aura un impact #DossierTabou — Célia (@celia_vgl) October 1, 2017

D’autres ont estimé que le reportage stigmatisait le rap, les quartiers populaires et les musulmans - les tweets xénophobes et islamophobes ont pullulé lors de la diffusion de l’émission.

Bernard de la Villardière serait capable de trouver un point commun entre la disparition des dinosaures et l'islam. — Cochonsale. (@CochonSale) October 1, 2017

Et en moins de 30 minutes, on atteint le point "Tout ça, c'est la faute au rap et à l'islam !"

Au secours ! STOP !#DossierTabou https://t.co/MkCzno8GiY — Nico (@Nico44Twitt) October 2, 2017

#DossierTabou : zéro analyse. Arrêtez de parler de religion et le pays d'origine, et comprenez que c'est la CULTURE POPULAIRE qui importe là — Audrey (@Audrey_Ginger) October 2, 2017

Pour information et afin de n'oublier aucun coupable, le harcèlement de rue n'a ni couleur, ni religion, ni âge #DossierTabou — Galactic Avenger (@HierarchAvenger) October 1, 2017

Côté podium, TF1, France 2 et France 3 ont enregistré, dans cet ordre, les meilleures audiences de la soirée avec The Town (3.8 millions de téléspectateurs), La French (3.5 millions), Les Enquêtes de Murdoch (3.3 millions).