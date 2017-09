VIDEO. «Salut les Terriens!»: Laurent Baffie a fini par s'excuser (ou presque) pour son geste envers Nolwenn Leroy

Thierry Ardisson et Laurent Baffie dans «salut les Terriens» sur C8 — C8

Moment gênant ou scène potache ? Affublé d’une camisole de force, Laurent Baffie débarque sur le plateau de Salut les Terriens ! de samedi en s’excusant de l’épisode de la semaine précédente, où il avait relevé la jupe de Nolwenn Leroy en balançant « C’est pour l’audimat, faut du cul, faut du cul ! ». Une séquence qui lui a valu un bon gros bad buzz, avec ouverture d’une instruction par le CSA en prime.

« D’abord, je voudrais m’excuser auprès de Nolwenn parce que la pauvre elle est venue défendre un album formidable et on lui parle que de ça… Et moi qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule ». Le décor est posé !

Du second degré encore et toujours !

S’il a fini par assurer qu’il ne le ferait plus devant un Thierry Ardisson hilare, il n’a pu s’empêcher de lancer une blague sur Monica Bellucci et un dégrafage de soutien-gorge coupé au montage… Du second degré évidemment ! Du même goût que son tweet de lundi.

Qui vient à ma lapidation demain? — Baffie Laurent (@lolobababa) September 25, 2017

L’animateur de Salut les Terriens ! qui a depuis le début pris la défense de Laurent Baffie en déclarant que « c’était une blague entre Laurent Baffie et Nolwenn Leroy qui sont par ailleurs très très potes », n’a pas manqué de rappeler que la chanteuse n’avait pas non plus été choquée par cette scène.

Elle l’a expliqué dans les colonnes du Parisien mercredi. « Avec mon caractère bien trempé, si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure. Je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Et puis quand on vient chez Ardisson on sait à quoi on s’attend. »

En attendant, C8 se retrouve avec une nouvelle instruction sur les épaules après les différents épisodes dans Touche pas à mon poste.