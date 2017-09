«ONPC»: Les images de Christine Angot quittant le plateau ne seront pas diffusées

Christine Angot sur le plateau d'«On n'est pas couché». — Bernard BARBEREAU - FTV

Les téléspectateurs ne verront pas Christine Angot quitter le plateau d'On n’est pas couché, a fait savoir Tout sur l’écran, qui produit l’émission de France 2 à 20 Minutes. Ce « bref passage » n’apparaîtra pas à l’écran car, « éditorialement, il n’apporte rien sur le fond ».

« L’émission a en effet préféré ne pas diffuser cette image, à l’heure où plus rien ne s’efface, et faire preuve d’élégance », ajoute un porte parole du talk-show. En revanche, « la teneur de l’interview sera conservée et les propos ne seront évidemment pas dénaturés », ajoute cette source.

« On ne peut parler que de son viol »

Jeudi, lors de l’enregistrement de ce numéro d’On n’est pas couché, qui sera diffusé ce samedi, un échange tendu est survenu entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, ex-cadre d’Europe Ecologie – Les Verts qui présentait son livre, dans lequelle elle relate l’agression sexuelle dont elle a été victime.

« Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire "je". On ne peut parler que de son viol », aurait rétorqué la chroniqueuse, suscitant les huées du public. Christine Angot aurait alors jeté ses fiches et son verre d’eau avant de quitter le plateau pendant une vingtaine de minutes, selon un récit de L’Express.