«L'Emission politique»: Plus de 3 millions de téléspectateurs pour Edouard Philippe

Edouard Philippe, invité de Léa Salamé dans «L'Emission politique» sur France 2, le 28 septembre 2017 — Delphine Ghosarossian/FTV

Près de 3,2 millions de téléspectateurs ont suivi jeudi la prestation du premier ministre Edouard Philippe, premier invité de L’Emission politique, nouvelle saison et nouvelle formule. Avec une part d’audience de 14,5 %, France 2 se place deuxième des audiences de la soirée, derrière TF1 et sa série Profilage, avec 4,7 millions de fidèles et 21,5 % de PDA.

Un score plus qu’honorable, seuls les numéros avec pour invités Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon ayant fait mieux durant la précédente saison, en pleine campagne électorale. Une des nouveautés de cette rentrée, L’Emission politique, la suite, un débat diffusé de 23h à minuit, a même permis à France 2 de se hisser en tête des audiences de la fin de soirée avec 17,5 % de PDA.