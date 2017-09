«On n'est pas couché»: Christine Angot quitte le plateau en pleine émission

Christine Angot publie Un amour impossible (Flammarion, 2015) — Jean-Luc Bertini

Un mois après son arrivée dans On n’est pas couché, on a notre « affaire » Christine Angot. C’est aussi pour ça que Laurent Ruquier l’a embauché. Peut-être. Un peu. L’écrivaine et nouvelle chroniqueuse aux côtés de Yann Moix a fait parler d’elle jeudi soir, lors de l’enregistrement de l’émission de samedi soir, en quittant le plateau avec perte et fracas. Traduction : elle a jeté ses fiches et son verre d’eau. Que s’est-il passé exactement ?

« Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes »

L’Expressfait le récit de cette séquence, qui prend son origine dans un clash entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, ex-cadre du parti Europe Écologie Les Verts et auteure du livre Parler, où elle relate l’agression sexuelle dont elle a été victime de la part de Denis Baupin.

C’est lorsque l’animateur évoque les violences faites aux femmes et l’association de Sandrine Rousseau « pour donner aux femmes des outils pour se faire entendre », que Christine Angot a pris à partie l’invité : « Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire "je". On ne peut parler que de son viol. »

Vingt minutes d’interruption

Face à cette réaction épidermique, qui s’explique par le fait que Christine Angot est elle-même une victime de viol, le public a hué la chroniqueuse, qui a décidé de quitter le plateau et de regagner sa loge. L’enregistrement s’est interrompu pendant une vingtaine de minutes, avant que Laurent Ruquier ne la convainc de reprendre sa place aux côtés d Yann Moix.

C’est ce dernier qui a alors attaqué l’invitée, cette fois pour « le manque de réalisme » (!!!) dans la description de son agression. Sandrine Rousseau aurait terminé l’interview en larmes. Contactés par 20 Minutes, Tout sur l’écran, producteur d’ONPC, et Sandrine Rousseau n’ont pour l’instant pas donné suite.