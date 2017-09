TF1: Thierry Thuillier remplace Catherine Nayl à la direction de l'info

Thierry Thuillier, le 27 février 2013, à Paris. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

La rentrée télé a commencé, mais le mercato continue, du moins en coulisses. Ancien patron de l’info de France Télévisions, actuel directeur général de LCI, Thierry Thuillier va prendre la direction de l’info de TF1, selon une information de Télérama confirmée par 20 Minutes. Il succède à Catherine Nayl, directrice générale adjointe en charge de l’information depuis 2009. Cette dernière se serait vue proposer un autre poste au sein du groupe, mais l’aurait décliné et devrait donc quitter la chaîne bientôt.

La concurrence de France 2

Thierry Thuillier avait rejoint TF1 et LCI à l’été 2016, et très vite fait venir sa garde rapprochée : Eric Monier, directeur de la rédaction de LCI, Fabien Namias, journaliste politique, et David Pujadas, aux manettes du 18h-20h. Son passage vers la première chaîne répond à un objectif de relance de l’info par le PDG Gilles Pélisson, surtout avec la concurrence du JT de France 2 et l’arrivée d’Anne-Sophie Lapix.