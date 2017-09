«Code Promo»: France 2 offre à Nolwenn une promo «potache» (garantie sans Baffie)

Le logo de «Code Promo» (France2). — TSE Prod.

« Code Promo » est la nouvelle émission hebdomadaire de France 2. Elle sera présentée tous les dimanches, à 15h45, par Stéphane Bern.

Le concept : quatre humoristes, via leurs sketches, expliqueront les règles d’or de la promo aux deux invités.

Nolwenn Leroy et Francis Huster sont les invités de la première émission. Roselyne Bachelot et Pascal Obispo seront les invités de la suivante.

« C’est pour l’audimat, faut du cul, faut du cul ! », a balancé samedi dernier Laurent Baffie à Nolwenn Leroy sur le plateau de Salut les terriens ! (C8). Et de joindre le geste à la parole en remontant la jupe de la chanteuse assise à son côté. La vanne sexiste a instantanément allumé la polémique qui se réglera devant le CSA.

Nolwenn se serait sans doute bien passée de se retrouver malgré elle dans ce merdier qui a fait toussoter sa tournée de popotes médiatiques. Les vrais conseils marrants, elle les glanera dans Code Promo, que Stéphane Bern présente dès ce dimanche, à 15h45, sur France 2. « On part du principe que les artistes ne savent pas faire leur promo, alors, on le fait pour eux », résume Catherine Barma, productrice de cette nouvelle émission hebdomadaire.

Le clip de « Gemme » détourné

Un quatuor d’humoristes indiquera au fil des sketches, la marche à suivre aux deux invités du jour. Deux extraits de la première ont été présentés aux journalistes : un détournement du clip de Gemme, le nouveau single de Nolwenn, et une virée dans l’appartement (imaginaire) de Francis Huster tout en dorures et lit à baldaquins

Le concept de l’émission a germé dans l’esprit d’Olivier de Benoist. « Je ne suis pas très bon en promo. En tant qu’humoriste, on me demande d’être drôle tout de suite, mais mon job, c’est d’être drôle sur scène, pas d’être dans l’efficacité immédiate, avance-t-il. Faire de la promo, ce n’est pas le métier des artistes, alors on s’en occupe. »

Le « on » en question, c’est de Benoist et les camarades comiques qu’il a embauché : Céline Groussard, Vanessa Kayo et Yann Guillarme. « Ils jouent chacun leurs spectacles à Paris mais ne sont pas encore connus. Je compte sur leur fraîcheur, je sais qu’ils ont envie de bosser pour se remettre en jeu chaque semaine. » Niveau contenu, « ce n’est jamais méchant, jamais vulgaire, il n’y a pas un mot de cul. L’émission est familiale », assure l’humoriste.

« Ça peut être grinçant, mais on est bienveillants »

« C’est potache et ça peut être grinçant, embraye Stéphane Bern. Mais les invités savent qu’on est bienveillants, qu’ils ne vont pas prendre des scuds… » Autrement dit, on est loin d’On n’est pas couché, le talk-show du service public également produit par Catherine Barma. « Elle esquinte les invités le samedi soir et elle nous les donne le dimanche pour qu’on les soigne », plaisante l’animateur.

Il semblerait que la cure fonctionne. « Nolwenn et Francis Huster m’ont donné plus d’eux-mêmes que dans n’importe quelle autre émission. Ils n’avaient pas à s’occuper de ce qu’ils ont à vendre. Ils n’avaient pas la pression de l’attaché de presse derrière leur épaule », affirme Stéphane Bern. « On ne leur demande pas d’être bons, donc ils sont bons », résume Olivier de Benoist. Le Code Promo, ainsi décrypté, n’aurait rien à voir avec la longueur des jupes. Roselyne Bachelot et Pascal Obispo le confirmeront dans le deuxième numéro.