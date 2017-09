«Salut les Terriens»: «Si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue», réagit Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy au concert de soutien «Ensemble pour les Antilles» au Casino de Paris le 19 septembre 2017 — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Thierry Ardisson, Laurent Baffie, Alessandra Sublet, Maurane…tout le monde s’est exprimé sur le geste déplacé de Baffie dans Salut les Terriens samedi, sauf la principale intéressée, Nolwenn Leroy. Sur le moment, sur le plateau, la chanteuse avait juste lancé un « Je tiens à préciser que je le laisse faire parce que c’est Laurent et que c’est un ami ».

Moi et je viens en jupe😘 — Alessandra Sublet (@alsublet) September 25, 2017

N'importe quoi cet acharnement sur #LaurentBaffie

Même Nolwenn riait et ils sont effectivement amis.

Pfffft les gens qui mélangent tout🙄😤 — Maurane ✏️ (@Maurane) September 25, 2017

« Laurent est effectivement un ami »

Mercredi soir, elle est enfin revenue plus en détail sur la polémique, histoire d’éteindre l’incendie. « Avec mon caractère bien trempé, si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure, explique-t-elle dans Le Parisien. Je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Et puis quand on vient chez Ardisson on sait à quoi on s’attend. »

« C’est un combat à mener, mais là c’est le mauvais exemple »

Si l’artiste comprend les réactions outrées, elle s’étonne tout de même des proportions prises par l’affaire : « C’est un combat qu’il faut mener, mais là c’est le mauvais exemple et Laurent la mauvaise personne à attaquer ». Nolwenn Leroy avait d’ailleurs d’abord décidé de garder le silence pour ne pas nuire à l’humoriste : « A la télé, s’il y a bien quelqu’un qui n’est pas misogyne et qui est intelligent, c’est bien Laurent Baffie. Il m’a d’ailleurs depuis envoyé un bouquet de fleurs et un petit mot plein d’humour. »

Pour conclure, elle fait le parallèle avec ce qu’il peut se passer sur le plateau de TPMP : « Lorsque l’on m’avait craché à la figure chez Cyril Hanouna, j’avais trouvé ça plus que limite et personne n’avait réagi ». Fin de polémique ? Avant la prochaine.