«Cash Investigation»: L'enseigne Lidl attaquée et parodiée sur les réseaux sociaux

Dans le Cash Investigation de mardi, d'ailleurs record historique de l'émission avec 3,8 millions de téléspectateurs, Elise Lucet s’intéressait aux conditions de travail au sein des enseignes Free et Lidl, entre harcèlement, pénibilité, licenciement et même suicide. Une séquence surtout a mis en en colère les spectateurs et internautes, l’enregistrement d’une conversation entre un chef de magasin Lidl et son manager. « Si je viens et que le magasin est mal tenu, je te promets que toi et moi on se verra toutes les semaines, hurle ce dernier. Ça va être à feu et à sang. Je te mettrai six jours de mise à pied à longueur de temps, tu vas mourir. »

Nous suivons l'émission #cashinvestigation ainsi que vos sollicitations avec attention. Nous répondrons prochainement à vos interrogations. — Lidl France (@lidlfrance) September 26, 2017

« On est mal, on est très mal »

Lidl a a prévu de répondre par un communiqué mercredi, mais le mal était fait et les réactions, critiques, indignations se sont multipliées sur Twitter tout au long de la soirée.

T'es bon, tu fais le taf, t'as mal au dos, t'en parles à ta directrice, tu perds ton taf car t'es pas rentable. Ignoble.#CashInvestigation — PepsiCopate® (@PCopate) September 26, 2017

Le pire c'est que Lidl et Free ne st pas des cas isolés, pleins d'entreprises pratiquent cette déshumanisation ignoble. #cashinvestigation — Snatch (@Genesis742Mills) September 26, 2017

Un avertissement pour tentative de suicide... En gros, la prochaine fois, te rate pas, ou on te vire.#cashinvestigation — Miss Ives (@_miss_ives_) September 26, 2017

Des internautes se sont même rappelé d’un des plus célèbres spots télé de Lidl, où l’on voit un concurrent de la marque se rendre dans un magasin vérifier l’offre et la qualité de pain, puis téléphoner à son boss : « On est dans le pétrin patron. On est mal, on est très mal ». Oups. Lidl devait être « mal, très mal » après la diffusion de ce Cash Investigation, et certains twittos ne sont pas gênés pour détourner et parodier leur pub : « Allô patron ? Y a Elise Lucet dans le magasin. On est mal, on est très mal ».

- Allo patron...

- oui

- il y a élise Lucet chez Lidl !

- holalalala, ils sont mals

- oui patron, ils sont mals #cashinvestigation pic.twitter.com/OuIOXiTCE9 — Fred De La Zouille (@Torped00) September 26, 2017

Le service com’ de Lidl avant la diffusion de @cashinvestigati sur le monde du travail ce soir..



« On est mal patron. On est mal » pic.twitter.com/gEKOiCsHYn — Guillaume Blardone (@gblardone) September 26, 2017