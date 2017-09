«Dynasty»: Le reboot est «une pure merde» pour un acteur de la série originale

SÉRIE TV Gordon Thomson, acteur dans la série des années 1980, a un avis sur le «Dynastie» 2017 et il le partage...

Les acteurs de la première version de la série «Dynastie». — ABC, Inc

Après Dallas, Beverly Hills, Melrose Place, c’est autour de Dynastie de connaître les joies du reboot. Prévue pour le 11 octobre sur The CW et le lendemain sur Netflix France, la nouvelle série est développée par les créateurs de Gossip Girl et suivra les aventures de la richissime famille Carrington. Mais contrairement aux précédents reboots, pas de trace d’acteurs de la série originale. L’un d’eux, Gordon Thomson, interprète d’Adam Carrington dans les années 1980, n’est pas tendre avec la version 2017.

« J’ai jeté un oeil au nouveau Dynastie et je suis catastrophé, a-t-il confié au site The Daily Beast. Mais qu’est-ce que fout la CW ? C’est une pure merde ! » Au moins, c’est clair. Les acteurs ? « Horrible ! » L’écriture ? « Epouvantable. » Pour lui, ce Dynastie n’a rien à avoir avec LE Dynastie : « Le producteur original Aaron Spelling doit se retourner dans sa tombe ».

Il en reste, on vous le met ? « C’est une telle merde, que même un crétin de six ans ne s’y intéresserait pas », conclut Gordon Thomson. On peut aussi se faire une idée soi-même à partir du 12 octobre sur Netflix, à raison d’un épisode par semaine.