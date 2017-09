VIDEO. «Salut les Terriens»: Baffie et Ardisson réagissent à la polémique (et ne s'excusent pas)

Thierry Ardisson et Laurent Baffie dans «salut les Terriens» sur C8 — C8

En manque de polémiques depuis que Cyril Hanouna fait profil bas dans TPMP ? Pas de souci, Thierry Ardisson est là ! Après le geste déplacé de Laurent Baffie envers Nolwenn Leroy samedi dans Salut les Terriens et l’ouverture d’une instruction par le CSA, l’animateur a réagi et il est énervé : « Je trouve cela incroyable ! C’est Orwell ! On rêve ! »

« On se croirait en 1942 »

« Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays, explique-t-il à TV Mag. Si une association de lutte contre le remonté de jupe m’at­taque, très bien. Mais le CSA, je ne recon­nais pas cette juri­dic­tion inter­mé­diaire. Le CSA s’ap­puie sur des signa­le­ments, je déteste ce système de dénon­cia­tion anonyme. On se croi­rait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénon­cer. » Ah oui quand même.

Thierry Ardisson ne voit pas le mal dans la séquence diffusée et le geste de son chroniqueur : « C’était une blague entre Laurent Baffie et Nolwenn Leroy qui sont par ailleurs très très potes » Le sniper a d’ailleurs lui aussi réagi à la polémique, via un tweet laconique et sarcastique : « Qui vient à ma lapidation demain ? »