«Intervilles»: L'animateur Olivier Chiabodo porte plainte contre TF1

TELEVISION Il accuse le producteur Gérard Louvin d'être à l'origine de la tricherie et de l'avoir menacé de mort...

Nathalie Simon et Olivier Chiabodo, animateurs de l'emission Intervilles sur TF1 dans les années 1990. — CHOGNARD/TF1/SIPA

Tricher, c’est gagner ? Souvenez-vous, il y a vingt ans, Le Canard enchaîné révèle que l’animateur d’Intervilles, Olivier Chiabodo, a triché et favorisé l’équipe du Puy-du-Fou lors d’une émission. Il nie mais est tout de même licencié pour « faute grave » par TF1, qui dépose également une plainte contre X. Dix ans plus tard pourtant, Olivier Chiabodo est réembauché par la chaîne, et la plainte comme le licenciement sont annulés.

Menacé de mort

En 2008, l’ancien animateur est détaché auprès d’un fonds de dotation, une mise au placard jusqu’en 2017, année durnt laquelle il est licencié une bonne fois pour toutes. Aujourd’hui, âgé de 54 ans, Olivier Chiabodo décide de parler et accuse directement le producteur d’Intervilles, Gérard Louvin. A la fois d’être à l’origine de la tricherie, comme le révèle Le Parisien, mais également de l’avoir menacé de mort.

« Un climat de tension insupportable »

« Mon client a longtemps gardé le silence par contrainte, explique l’avocat de l’animateur Me Yassine Maharsi. Pendant des années, TF1 oscillait entre diverses pressions morales et multiples promesses professionnelles, créant un climat de tension insupportable. Après avoir rencontré opprobre, puis l’isolement, Olivier Chiabodo souhaite aujourd’hui rencontrer la justice, et, ainsi, révéler ce qu’il sait. » Il porte plainte contre TF1 pour « harcèlement moral ».