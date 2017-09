«Salut les terriens»: Nicolas Dupont-Aignan tacle violemment Stéphane Guillon

Le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan — LILIAN AUFFRET/SIPA

Invité samedi sur le plateau de Salut les terriens sur C8, Nicolas Dupont-Aignan n’a pas mâché ses mots. Le président de Debout la France a profité de l’occasion pour régler ses comptes avec l’ancien chroniqueur de l’émission, Stéphane Guillon, qui s’était moqué du décès de sa mère.

« Si je le vois, je lui bute la gueule »

Lors de la campagne présidentielle, Stéphane Guillon s’était moqué du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan auprès de Marine Le Pen, en ironisant sur le décès récent de la mère du président de Debout la France. « Il a perdu sa maman il y a deux jours donc j’ai respecté ce moment. Je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je m’étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j’avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle : je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme Madame Dupont-Aignan », avait plaisanté l’humoriste, défendant par la suite son « droit à l’humour noir, à l’outrance ».

Des propos que Nicolas Dupont-Aignan n’a jamais digérés. « Ce qui m’a choqué, c’est qu’on me traite comme un chien, au point de s’attaquer à la mémoire de ma mère qui est morte pendant l’entre-deux tour, c’était horrible », explique-t-il samedi sur le plateau de Thierry Ardisson, qui lui rétorque alors, « il n’est plus là ! ». « Heureusement, répond l’invité, parce que je lui bute la gueule si je le vois. Il y a des limites à l’indécence. Mais on doit respecter les êtres humains sinon il n’y a plus de démocratie ».