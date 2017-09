Gwyneth Paltrow veut lancer une émission de télévision pour donner des conseils santé.

Goop a été souvent critiqué pour avoir véhiculé des fausses informations.

Ses conseils ont été intitulés « goopshit » (pour bullshit).

On connaissait le site lifestyle Goop, bientôt il y aura un magazine et une émission de télévision. Gwyneth Paltrow voit les choses en grand pour son site de conseils santé et minceur. « Nous pensons faire une émission télévisée intitulée The wellness radical show [la santé radicale]. J’irai sur le terrain à la rencontre de médecins, de scientifiques, de personnes en crise à Flint [ le scandale de l’eau contaminée au plomb], dans le Michigan, où il y a quelque chose à dévoiler au sujet de la santé », a expliqué la star à The Hollywood Reporter mercredi.

Quand on observe le nombre de fois où les conseils de Goop ont fait polémique - ils ont même été baptisés goopshit (pour bullshit) par Vox -, on se demande si Gwyneth Paltrow à la télévision, c’est vraiment une bonne idée (ou alors en ajoutant la mention « ne reproduisez pas ça chez vous » tout le long du programme). Voici nos raisons de croire que les conseils de Gwy-Gwy représentent un réel danger pour notre santé.

L’œuf dans le vagin

Smoothie à 200 dollars (normal), informations erronées… Quand les conseils de la star traversent l’Atlantique, ce n’est pas pour leurs vertus. Prenons l’œuf dans le vagin. Dans l’un des articles publiés par Goop, elle conseille d’insérer un œuf de jade (à peine 55 dollars) dans son yoni (la manière hindoue de parler de l’organe génital féminin). Il permet d’améliorer le « chi », les « orgasmes », la « tonicité vaginale » et l’« énergie féminine en général ».

Le docteur Jen Gunter a adressé une lettre ouverte à la suite de la publication de cet article : « c’est un ramassis de conneries », lance-t-elle. Les exercices pelviens peuvent aider à lutter contre l’incontinence et même à donner des orgasmes plus forts à certaines femmes, mais ne peuvent pas modifier le taux d’hormones. Quant à l’énergie féminine ? Je suis gynécologue et je ne sais pas de quoi il s’agit ! » Sans compter les bactéries qui pourraient entrer dans le vagin.

En 2015, elle conseillait aux femmes de faire prendre un bain vapeur à son vagin pour équilibrer les niveaux d’hormones féminines. Et la marmotte met le chocolat dans le papier aluminum… Là encore, la gynécologue a dénoncé les contre-vérités de la star. « A peu près tout ce que dit Paltrow sur la médecine est faux. (…) Si ce qu’elle publie est le résultat de recherches alors elle ne comprend pas le sens de ce mot », avait-elle taclé.

« C’est incroyable le nombre de sujets sur lesquels elle a tort »

Toujours en 2015, le site de Gwyneth Paltrow, par l’intermédiaire de Dr. Sadeghi, avait conseillé de ne plus porter de soutien-gorge pour éviter le cancer du sein. Or, aucune étude n’a établi de lien entre les deux. L’association BreastCancer.org et la American Cancer Society avaient publié des articles pour contredire le billet de Goop.

Timothy Caulfield, auteur de Gwyneth Paltrow Wrong About Everything ? (Gwyneth Paltrow a-t-elle tort sur absolument tout) juge dangereuse l’influence des stars sur la santé, dans une interview à Vox. « C’est incroyable le nombre de sujets sur lesquels elle a tort. Et même quand elle a raison - comme dire aux gens de manger plus de fruits et de légumes - il reste du faux. Elle a l’art de nous déconcentrer avec des détails absolument faux, comme si elle refusait de délivrer la complète vérité ». Verdict : regardez Goop en gardant à l’esprit que, si vous prenez Gwyneth au sérieux, vous pourriez y passer. C’est plus sûr.

Laure Beaudonnet