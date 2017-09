France 3 diffuse « Le Viol », d’Alain Tasma ce mardi soir à 20h55.

En 1974, le viol de deux femmes donne lieu à une bataille judiciaire hors norme.

En France, seulement 10 % des femmes violées portent plainte.

En 1974, deux campeuses en couple, une Française et une Belge, sont violées par trois hommes. Grâce à la pugnacité de Gisèle Halimi, l’avocate des deux victimes, le procès se déroule devant une cour d’assises, au lieu d’un tribunal correctionnel. Il conduit à la révision de la législation et à la promulgation, en 1980, d’une nouvelle loi définissant le viol en tant que crime.

Ce mardi à 20h55,France 3 diffuse Le Viol, d’Alain Tasma, d’après Et le viol devint un crime. Le réalisateur est revenu pour 20 Minutes sur cette « fiction sociétale » avant sa diffusion sur le petit écran. Interview

Alain Tasma, réalisateur du «Viol» sur France 3 - THIERRY VALLETOUX

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire ?

Je suis entré dans une librairie, comme cela m’arrive très souvent, et sur l’une des tables, j’ai vu un livre, Et le viol devint un crime[Editions Vendémiaire]. Le titre m’a interpellé et j’ai trouvé cette histoire étonnante. Imaginer qu’il y a quarante ans, le viol n’était pas considéré comme un crime, il était jugé en correctionnelle. J’ai proposé à France 3 de faire un film de cette histoire qui reste, malheureusement, très actuelle. En France, 84.000 femmes sont victimes de viol et seulement 10 % d’entre elles portent plainte. Il arrive encore très souvent qu’un viol soit jugé en correctionnelle au lieu d’être jugé aux assises. Il est très difficile de le prouver, c’est parole contre parole et c’est à la victime de le prouver.

Avez-vous pensé à Clotilde Courau tout de suite pour le rôle de l’avocate et féministe Gisèle Halimi ?

Oui, Clotilde Courau ressemblait fortement à Gisèle Halimi et je la connaissais. J’avais déjà travaillé avec elle [dans Nuit noire, 17 octobre 1961], donc je lui ai proposé. Au début, elle a eu peur mais quand je lui ai expliqué ce que j’attendais d’elle, elle a fini par accepter.

De quoi avait-elle peur ?

Elle avait peur d’une imitation, de disparaître derrière le personnage. Mais, ce qui m’intéressait, c’était l’intelligence du combat et je savais qu’avec elle, les mots allaient sonner. Qu’elle redonnerait du poids aux mots.

Était-ce important que France 3 s’empare de cette histoire ?

Plus que France 3, c’était important que la télévision s’en empare. Il s’avère que France 3 est la chaîne qui a réagi le plus rapidement à ma proposition. La télévision s’adresse à des millions de personnes en même temps, c’est l’outil idéal quand on veut raconter ce genre d’histoires. Au cinéma, ça prendrait beaucoup plus de temps pour atteindre un public aussi large.

Qu’attendez-vous du débat à la fin du téléfilm ?

Je n’attends rien de particulier. Ce qui m’importe, c’est qu’il y ait un débat, que les femmes se décident à porter plainte. 10 % des femmes violées qui portent plainte, c’est un chiffre effrayant. Comme le disait l’avocate Gisèle Halimi dans les années 1970, « il faut que la honte change de camp ». Le film doit faire changer la honte de camp. J’ai essayé de faire ce film comme je le pensais. Après cela, il m’échappe complètement. Je ne maîtrise pas comment il est reçu.

Quel chemin reste-t-il à parcourir sur la question du viol ?

Pour moi, c’est la fin de la plaidoirie de Gisèle Halimi. Il faut que naisse une nouvelle forme de rapport, que les rapports changent dans notre société entre les hommes et les femmes.

Propos recueillis par Laure Beaudonnet