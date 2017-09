VIDEO. Emmy Awards: La salle entre hilarité et malaise quand le vrai Sean Spicer déboule sur scène

Sean Spicer aux Emmy Awards, le 17 septembre 2017. — Frederic J. Brown / AFP

Une tête bien connue que personne ne s’attendait à voir ce soir. Sean Spicer, l’ancien porte-parole de la Maison Blanche devenu célèbre dès sa première conférence de presse en janvier, puis passé à la postérité avec ses « faits alternatifs » avant de démissionner fin juillet, a fait une apparition surprise lors de l’ouverture de la cérémonie des Emmy Awards, dans son propre (ex-) rôle, provoquant rires et perplexité dans le public.

Pendant son monologue d’ouverture, l’humoriste Stephen Colbert, MC de la cérémonie des récompenses de la télévision américaine, n’a pas raté Donald Trump, rappelant par exemple que l’ancien promoteur immobilier avait été nommé à plusieurs reprises aux Emmys pour l’émission de téléréalité The Apprentice, dont il était le présentateur et le producteur, mais ne l’avait jamais emporté.

La salle partagée entre l’effarement, l’hilarité et le malaise

« Bien sûr, ce qui compte vraiment pour Donald Trump, c’est l’audience », lance Stephen Colbert. « Il faut avoir de gros chiffres. » « Pour l’instant, nous n’avons aucun moyen de connaître la taille de notre audience. Sean, tu as une idée ? » Spicer fait alors son entrée en poussant sur la scène son pupitre à roulettes de la Maison Blanche.

Anna Chlumsky @ Sean Spicer is actually me #Emmys pic.twitter.com/qLmd2c9Ji3 — lauren shinaberry (@laurshinaberry) September 18, 2017

Réaction de l’actrice de « Veep » Anna Chlumsky

Explosion de rires dans la salle, partagée entre l’effarement, l’hilarité et le malaise. « Ce sera la plus grande audience à avoir suivi les Emmys, point, lance l’ancien porte-parole, « que ce soit sur place ou autour du monde. » Gros clin d’œil à ses propres déclarations au lendemain de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, quand il avait assuré - malgré les photos qui montraient une foule clairsemée - que l’événement avait été le plus suivi de l’histoire, que ce soit sur place ou à la télévision.

Melissa mccarthy's face when Sean spicer comes on stage is everything #emmys2017 pic.twitter.com/YXJJAuZVdP — Saba Hamedy (@saba_h) September 18, 2017

Réactions mitigées devant la «normalisation» de l'ancien porte-parole

Face à la prestation, l’actrice Melissa McCarthy esquisse un demi-sourire. C’est peut-être la plus surprise devant l’apparition, alors qu’elle a été primée le week-end dernier aux Creative Emmys pour son imitation tonitruante de… Sean Spicer. La comédienne n’avait déjà pas apprécié que son « modèle » fasse référence en pleine conférence de presse au sketch de son imitatrice.

Sur Twitter, les réactions étaient aussi partagées, entre ceux qui appréciaient l'humour et ceux qui s'étonnaient de cette «normalisation» du personnage:

Harvard fellowships, Emmy appearances, huge speaking fees: there's just gonna be no penalty for working in Trump's White House, huh? — Jon Favreau (@jonfavs) September 18, 2017

Isn't it funny! Sean Spicer comes out @ #Emmys to lampoon moment he tried intimidating White House press corps over inauguration crowd. Sigh — Eric Deggans at NPR (@Deggans) September 18, 2017

I'm not ready to laugh "with" Sean Spicer. I think he is an evil, opportunistic liar that hurt our country. — Zach Braff (@zachbraff) September 18, 2017

What fun to watch @seanspicer having a sense of humor about all the times he lied to the American public! GOOD SPORT! #emmys — Paul F. Tompkins (@PFTompkins) September 18, 2017

Alec Baldwin, tout juste récompensé son imitation de Trump, a lui salué le fait que Spicer ose apparaître, défendant sa prestation controversée comme attaché de presse de Trump : « J’ai fait certains rôles ou des choses que vous ne deviez pas admirer ou respecter, (…), nous avons ça en commun ».