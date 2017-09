VIDEO. «ONPC»: «Je n'ai rien à voir avec Dieudonné, ce salopard antisémite!», répond Corbière à Angot

Christine Angot et Alexis Corbière dans «On n'est pas couché», diffusé le 16 septembre 2017 sur France 2. — Capture d'écran YouTube ONPC

« J’ai été le premier à demander l’interdiction des spectacles de Dieudonné. Je n’ai rien à voir avec ce salopard antisémite ! », a tonné Alexis Corbière dans On n’est pas couché, samedi, sur France 2, Le député de la France insoumise s’est ainsi indigné face au propos de Christine Angot qui reprochait à Farida Amrani, candidate de la France insoumise dans la première circonscription de l’Essonne d’avoir « accueilli sans rien dire les voix [des électeurs] de Dieudonné » pour le second tour du scrutin qui l’opposait à Manuel Valls.

« Dieudonné a fait 0 et quelques [en pourcentages de voix] », a ajouté l’homme politique, sous-entendant que l’électorat de l’humoriste polémiste n’était pas le plus convoité. Et de préciser que Farida Amrani « n’a rien fait » avec Dieudonné et qu’elle a surtout axé sa campagne sur l’opposition à l’ex-Premier ministre socialiste.

« Vous avez appelé à voter François Hollande »

« Je suis intervenu pour l’interdiction de Dieudonné, plus que vous d’ailleurs », a poursuivi Alexis Corbière. Ce à quoi Christine Angot a rétorqué : « Je ne suis pas une femme politique (…) Je suis une artiste. »

Réplique du député : « Mais vous intervenez dans le débat public pour donner votre opinion. Vous avez appelé à voter François Hollande. » L’auteur et chroniqueuse a alors nuancé : « Je n’ai pas appelé à voter François hollande, j’ai dit que si on se payait que des gens comme vous, il fallait qu’il revienne ! » « C’est un peu la même chose, vous l’avez dit à votre façon », a enchaîné Alexis Corbière, sous un mélange de rires, d’applaudissements et de huées du public.