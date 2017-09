VIDEO. Jason George, futur pompier dans le spin-off de «Grey’s Anatomy» ?

L'acteur Jason George à Hollywood — WENN

Alors qu’il était un habitué de Grey’s Anatomy, Jason George va continuer à travailler dans l’univers de la série en rejoignant le casting de son spin-off. Si cette nouvelle série n’a pas encore de nom, on sait qu’elle sera toujours diffusée sur ABC aux Etats-Unis et produite par Shondaland, la société de production de la créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes.

L’acteur qui assure le rôle du docteur Ben Warren depuis 2010 devra peut-être quitter la blouse blanche pour exercer un autre métier avec plus d’action.

Une histoire de pompiers

En effet, ce spin-off va délaisser les couloirs aseptisés des hôpitaux, pour se concentrer sur une brigade de pompiers de Seattle. Le tout sera écrit par le producteur exécutif et co-showrunner, Stacy McKee. Comme pour la série originale, les spectateurs suivront des personnages aux caractères bien trempés, pendant leur travail mais aussi durant leur vie personnelle. Les personnages principaux seront d’ailleurs au centre d’un épisode spécial de Grey’s Anatomy, afin d’avoir leur propre introduction.

Entre 2007 et 2013, un autre spin off avait été diffusé par la chaîne. Il s’agissait de Private Practice, une série qui se concentrait sur la médecine en dehors des hôpitaux et qui a été diffusée sur France 2 à partir de 2011.