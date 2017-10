VIDEO. «Dossier Tabou» sur le harcèlement sexuel: Quatre séquences qui vont faire réagir

Bernard de la Villardière présente «Dossier Tabou» sur M6. — Philip CONRAD/M6

« Harcèlement sexuel, les femmes n’en peuvent plus », tel sera le sujet du prochain Dossier Tabou, diffusé sur M6 ce dimanche 1er octobre à 21h. Ce documentaire, signé Valérie Rouvière et présenté par Bernard de La Villardière, évoquera différentes formes d’oppression dont les femmes sont victimes au quotidien, dans la rue ou sur leur lieu de travail.

Des extraits ont été présentés à la presse mi-septembre. A n’en pas douter, plusieurs séquences feront beaucoup parler d’elles et, à l’instar des précédents numéros du magazine d’information, celui-ci ne passera pas inaperçu. Focus sur quatre séquences marquantes.

Le harcèlement de rue

Les images, tournées en caméra cachées, sont édifiantes. Une dessinatrice de 28 ans se promène dans Paris (on reconnaît Barbès) et son parcours est fréquemment interrompu par des passants. Un homme l’invite à boire un café, un autre lui demande une cigarette et lui dit qu’elle est mignonne, un troisième lui explique que « l’homme est fait pour chasser » et glisse : « Ce soir, vous serez pour moi ». Autre balade dans la rue, cette fois-ci le soir. Le commentaire avance que la jeune femme est invectivée cinq fois en cinquante secondes : « J’aime ton style », « T’es mignonne », « Tu cherches quelque chose ? »… « Je ne vais pas répondre, sinon, j’en aurais pour toute la nuit », s’agace la jeune femme. La situation est d’autant plus insupportable pour cette Parisienne qu’un soir, un homme s’est jeté sur elle dans le hall de son immeuble. Elle a réussi à se débattre et à faire fuir son agresseur mais, depuis, elle est sur le qui-vive. La voix off précise que « les femmes sont de moins en moins à l’aise dans la rue » et cite une étude de l’Insee : 10 % des femmes âgées de 18 à 29 ans déclarent avoir déjà subi une tentative d’attouchements ou de baisers non consentis au cours de l’année.

La culture du viol

Quatre étudiantes s’immobilisent dans l’une des artères les plus fréquentées d'une grande ville de France. Elles sont chacune vêtues différemment, l’une en tenue sportive, une autre en pantalon tailleur et escarpins, la troisième en short en jean et petit haut, tel qu’on en trouve des dizaines chez H & M, et la dernière avec un top en dentelle, comme les affectionne Kylie Jenner.

Les passants sont invités à coller un post-it sur celle qui porte la tenue « la plus provocante ». Certains ne se font pas prier et y vont de leurs commentaires goguenards, empreints de jugements définitifs, et souvent problématiques. « Je l’agresserai avec plaisir, elle », rigole l’un d’eux. Les réactions varient selon les générations. « Je les trouve toutes les quatre très bien, je ne vois rien de dérangeant », déclare en substance une quinquagénaire. « Les plus extrémistes sont les mineurs », note le commentaire. On entend alors une jeune fille désigner l’une des étudiantes et glisser, « si elle se fait agresser, c’est de sa faute ». Auparavant, la voix off a précisé qu’un Français sur trois estime que la responsabilité d’un violeur est atténuée si la victime porte une tenue sexy.

L’hostilité à la présence des femmes dans l’espace public

Dans une cité de la grande banlieue parisienne, une mère de famille redoute de se faire traiter de « pute » si elle se rend dans un café de son quartier. Elle explique qu’elle est arrivée du Maroc en 1989 et garde un souvenir réjoui de sa découverte de la France : « Ce n’était pas la même mentalité. Je me disais : "Je peux faire ce que je veux." Je ne mettais pas le foulard. » Elle poursuit en affirmant que depuis 2005, elle met un voile à chaque fois qu’elle sort : « Y’a personne qui m’emmerde ». L’équipe de Dossier Tabou la suit en compagnie d’un collectif de femmes qui déplorent de ne pouvoir se rendre entre amies dans un café ou un restaurant sans craindre le regard des hommes. Les riverains qu’elles croisent tiennent des propos qui n’ont rien pour les rassurer. L’un d’eux leur assène : « Arrêtez de ramener vos mentalités de français ici ! » D’après le montage que l’on a pu visionner, seul un habitant prend la défense du groupe de femmes. Le reportage se fait ensuite l’écho de l’article du Parisien sur les femmes harcelées dans le quartier Chapelle-Pajol à Paris qui a défrayé la chronique. « Est-il possible de dénoncer le sexisme sans être taxé d’islamophobie ? », interroge le commentaire. Bernard de la Villardière anticipe l’un des reproches qui sera sans doute formulé à l’encontre de Dossier Tabou en rencontrant Sonia Mabrouk, journaliste et musulmane. Elle trouve « choquantes » les images tournées dans cette cité - « C’est une bombe à retardement si on ne la saisit pas » - et estime qu’il y a « une sorte d’omerta médiatique, politique, intellectuelle » sur ce sujet.

Le harcèlement sexuel au travail

Dossier Tabou se penche également sur les oppressions dont sont victimes les femmes dans le milieu professionnel. On peut ainsi entendre les témoignages de celles qui ont porté plainte contre l’homme politique Denis Beaupin pour harcèlement sexuel, dont Sandrine Rousseau, porte-parole d’Europe Ecologie – Les Verts. L’affaire a été classée sans suite en mars, en raison du délai de prescription.

La secrétaire de mairie de Clermont-d’Excideuil (Dordogne) à qui l’édile du village a fait subir des attouchements confie également son angoisse avant le procès. L’élu sera finalement condamné à de la prison avec sursis. Une peine trop légère pour la victime et son époux, qui sortent en larmes de l’audience. Le commentaire annonce alors que « seulement 5 % des cas de harcèlement au travail font l’objet de poursuites en justice ».