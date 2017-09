VIDEO. «TPMP»: Jeremstar révèle son salaire chez Thierry Ardisson

Jeremstar sur «TPMP» — Capture d'écran

Touche pas à mon poste mardi soir, c’était le rendez-vous de toutes les confidences. Après Thierry Ardisson qui dévoile l’identité de son premier amant à 18 ans, Jeremstar révèle le montant de son salaire pour l’émission dominicale de Thierry Ardisson, les Terriens du dimanche sur C8.

« Je ne sais plus »

Après avoir abordé plusieurs sujets -Nabilla et la téléréalité-, Cyril Hanouna est passé au sujet tabou du salaire. Jeremstar, gêné, répond : « Je ne sais plus ». Il finit par accepter de répondre à une fourchette. Il confirme toucher entre 1.800 euros et 2.000 euros par émission. Visiblement trop cher pour « Baba », il ne sera « jamais » chroniqueur pour TPMP.