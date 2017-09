VIDEO. Le téléthon US pour les victimes des ouragans rapporte 44 millions de dollars

L'artiste Justin Timberlake et sa femme, l'actrice Jessica Biel, aux Oscars — WENN

Afin d’aider les victimes des ouragans Harvey et Irma, qui ont dévasté le Texas, la Louisiane, les Caraïbes et la Floride, beaucoup de stars ont répondu à l’appel du rappeur texan Bun B et de son acolyte Scooter Braun, qui ont lancé l’idée d’un téléthon.

L’émission, intitulée Hand in Hand, et diffusée hier aux Etats-Unis, a été un succès et a permis de récolter pour l’instant 44 millions de dollars, comme le rapporte ABC News. Le compteur augmente toujours puisqu’il est encore possible de faire des dons sur le site consacré à l’événement, HandinHand2017.com.

« Nous sommes ensemble aujourd’hui pour aimer les gens qui ont été dévastés par ces tempêtes »

Au cours de cette soirée étaient réunis simultanément à New York, Los Angeles, San Antonio et Nashville de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Tom Hanks, Billy Crystal, Sofia Vergara, George Clooney, Julia Roberts, Justin Bieber, Kerry Washington, Jared Leto, Cher, Jeremy Renner, DJ Khaled, Gwen Stefani, Bruce Willis, Al Pacino, Robert De Niro, Lupita Nyong’o, Steve Buscemi, ou encore Richard Gere.

C’est Stevie Wonder qui a ouvert le programme, déclarant : « Nous sommes ensemble aujourd’hui pour aimer les gens qui ont été dévastés par ces tempêtes. Quand l’amour rentre en action, il ne fait pas de distinctions de couleur de peau, d’ethnie, de religion, de préférence sexuelle ou de bord politique. Il ne fait qu’aimer ». Le chanteur a également repris le titre Lean on Me.

Des vedettes engagées

Leonardo DiCaprio a ensuite pris la parole, en déclarant « Ce soir, nous voulons aider ». Il était accompagné de Jamie Foxx, qui était sa co-star dans Django, de Quentin Tarantino.

Parmi les performances musicales qui ont réjoui les téléspectateurs, on a pu entendre Usher reprendre Stand By Me en duo avec la star de la country Blake Shelton, ou encore Luis Fonsi et Tori Kelly reprendre Hallelujah.

On a aussi pu voir des messages de natifs de Houston, dont Beyoncé.