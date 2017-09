«The Voice»: Les coachs sont payés 500.000 euros chacun pour 31 jours de travail

Pour la saison 7, de nouveaux coachs arrivent dans «The Voice» — Lionel Guericolas / Shine / TF1 / Bureau233

Pascal Obispo, le petit nouveau du jury de The Voice, peut se frotter les mains. Le remplaçant de Matt Pokora sur le fauteuil rouge touchera 500.000 euros pour sa participation au télécrochet de TF1 selon Thierry Moreau.

D’après le rédacteur en chef de Télé 7 jours, les quatre coachs sont ainsi logés à la même enseigne, démentant une rumeur selon laquelle Florent Pagny était le mieux payé avec un salaire de 900.000 euros. Par ailleurs, il semblerait que cette rémunération égalitaire ait été instaurée pour cette septième et nouvelle saison.

31 jours de travail

Selon Thierry Moreau toujours, une saison de juré à The Voice équivaut à 31 jours de travail cumulés entre les différents tournages. Par ailleurs, Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo disposent de nombreux avantages en nature, non inclus dans le calcul des 500.000 euros, comme des hébergements pour la durée des tournages.

Le journaliste précise tout de même que ces chiffres sont confidentiels et difficiles à vérifier. Par ailleurs, il existerait des différences de contrat marginales entre les quatre jurés.