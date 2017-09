«TPMP»: Matthieu Delormeau de retour chez Cyril Hanouna, mais pas comme chroniqueur

Matthieu Delormeau, chroniqueur de «Touche pas à mon poste», ici en 2015. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

On attendait son retour dans l’émission de Cyril Hanouna. Il avait teasé sa venue, on y croyait et puis... non. Matthieu Delormeau reviendra dans Touche pas à mon poste le 20 septembre mais comme simple invité.

>> A lire aussi : Matthieu Delormeau de retour dans «TPMP»? Il confirme sur Twitter

Comme l'a annoncé le présentateur vedette lundi soir, il présentera son documentaire consacré aux coulisses de l’émission vedette de C8. En août dernier, Baba avait expliqué à TV Mag que son chroniqueur serait de retour, sans préciser ce qu’il y ferait.

« Il sera là très vite »

« Matthieu Delormeau va revenir également. Je ne veux pas m’exprimer à sa place, mais Matthieu a été beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux, cela n’a pas été évident pour lui. Un jour, il m’a dit : "Cyril j’ai envie de me reposer un peu". Je lui ai dit de revenir quand il le voudrait. Je l’ai revu il y a un mois. Il sera là très vite. Il travaille sur un documentaire consacré à TPMP », avait expliqué Cyril Hanouna. De son côté, Matthieu Delormeau nous avait laissé espérer sur les réseaux sociaux.