VIDEO. «Danse avec les stars»: La liste des dix candidats révélée

Elodie Gossuin rejoint le casting de «Danse avec les stars» — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Danse avec les stars sera de retour pour sa saison 8 le 14 octobre prochain sur TF1. A l’approche de la diffusion de son concours de danse, la chaîne a présenté les dix candidats lundi sur le plateau de Quotidien de Yann Barthès.

Les premières réactions de @sinclou​ après sa rencontre avec sa partenaire ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/lK7beJ9rGo — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) September 11, 2017

L’ex Miss France Elodie Gossuin

Le public a découvert les cinq célébrités déjà confirmées ainsi que les cinq autres. La comédienne Arielle Dombasle, l’ancien juré de Nouvelle Star Sinclair, le jeune Lenni-Kim, de The Voice Kids. TF1 a aussi confirmé la participation du nageur Camille Lacourt, mais également du comédien Agustin Galiana, connu son rôle dans Clem.

La comédienne Joy Esther, de Nos chers voisins, participera aussi à DALS, ainsi que Tatiana Silva, la toute nouvelle Miss Météo de TF1, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, sa compagne à la ville. Sans oublier l’animatrice et ex Miss France Elodie Gossuin qui viendra également sur le dancefloor.