VIDEO. Cyril Hanouna: C8 déprogramme son émission «C'est que de l’amour»

L'animateur Cyril Hanouna. — Pierre-Emmanuel Rastoin

La nouvelle émission de Cyril Hanouna sur C8, C’est que de l’amour, n’a manifestement pas remporté le succès escompté par son animateur.

Après juste une semaine de diffusion, la chaîne jugeant les scores trop bas a décidé de déprogrammer l’émission de sa grille, a annoncé Télé Star.

Des audiences trop faibles

Diffusée chaque jour à 18 h 25, elle mettait en scène des célibataires en quête du grand amour.

La première émission, diffusée le 5 septembre, n’avait réuni que 347.000 téléspectateurs, soit 2.7 % de l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus. Selon Public, les deux dernières diffusions n’ont atteint que 178.000 et 145.000 téléspectateurs, des scores pénalisant « les audiences de Touche pas à mon poste ».

Une « nouvelle aventure » pour Julien Courbet

Au vu de ces audiences, il semblerait donc que cette nouvelle émission n’ait pas convaincu le public.

La tranche horaire sera attribuée dès ce lundi à l’animateur Julien Courbet, qui remplace déjà de façon ponctuelle Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Il sera aux manettes de l’émission C’est que de la télé.

Et hier #tpmp on a fait 25 mins de moins je voulais voir la fin de Lille bordeaux 😂😜lundi démarre une nvll aventure en direct 18h #hate — Julien Courbet (@courbet_julien) September 9, 2017

Mais que les fans de Cyril Hanouna se rassurent, ils pourront toujours regarder leur animateur vedette dans TPMP sur la même chaîne, tous les soirs du lundi au vendredi.

>> A lire aussi : «TPMP»: Des changements mais pas de bouleversements pour le retour de Cyril Hanouna sur C8